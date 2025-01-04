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Рязанец рассказал о ситуации на пляжах Анапы после разлива мазута
Артем Горбачев вместе с другими волонтерами борется с экологической катастрофой. В посте сказано, что за пять часов он оттащил с берега 110 мешков на тачке.

Рязанец Артем Горбачев рассказал о ситуации на пляжах Анапы после разлива мазута. Об этом он написал в своей группе во «ВКонтакте» 3 января.

Артем Горбачев вместе с другими волонтерами борется с экологической катастрофой. В посте сказано, что за пять часов он вывез с берега 110 мешков на тачке.

«Не верьте телевизору — здесь все плохо. Эта дрянь тут надолго. Полистайте карусель и вы увидите капельки мазута, которые повсюду, а также горы мазута, который убирали техникой подальше от воды», — говорится в сообщении.

Напомним, пляжи Анапы затопили тонны мазута. Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.

Фото: группа «Горбачев Артем | Бывший депутат, как и твой муж» во «ВКонтакте»