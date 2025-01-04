Украина пыталась атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS
В пятницу, 3 января, Украина пыталась ударить по Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.
В пятницу, 3 января, Украина пыталась ударить по Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Об этом 4 января
«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-СМ“ все ракеты ATACMS были сбиты», — говорится в сообщении.
В Минобороны пообещали ответить на удары.
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