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Украина пыталась атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS
В пятницу, 3 января, Украина пыталась ударить по Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.

В пятницу, 3 января, Украина пыталась ударить по Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Об этом 4 января сообщило Минобороны в своем Telegram -канале.

«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-СМ“ все ракеты ATACMS были сбиты», — говорится в сообщении.

В Минобороны пообещали ответить на удары.

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