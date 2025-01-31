«Зеленый сад» рассказал рязанкам о преимуществах ЖК «Еврокласс»

«Зеленый сад» рассказал рязанкам о преимуществах ЖК «Еврокласс». Информацию опубликовала пресс-служба компании.

По информации застройщика, комплекс находится в микрорайоне Кальное. Прямо в доме расположены продуктовый магазин, кофейня, аптека, детская академия развития интеллекта BOOM KIDS.

Во дворе есть спортивная и детская площадки, лаунж-зона, бельчатник, летний кинотеатр, собственный сосновый лес и муниципальный детский сад.

В нескольких минутах ходьбы находятся школа, фитнес-центры, лесопарк, Рязанская ВДНХ, большой торговый центр, кафе и рестораны.

«В „Евроклассе“ вы будете жить интересной, насыщенной жизнью большого города. Здесь можно быть разной, оставаясь собой. Заниматься спортом или веселиться с ребенком в песочнице, кормить белочек или читать книгу в тени густой зелени», — отметили представители компании.

В «Еврокласс» не страшно возвращаться домой в темное время суток — вся территория ЖК освещена и находится под видеонаблюдением. В случае ЧП по тревожной кнопке прибудет охрана. А в паркинге ждет ваше собственное парковочное место, которое всегда свободно.

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