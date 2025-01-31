За ночь над российскими регионами сбили 49 украинских БПЛА

25 беспилотников средства ПВО уничтожили над Ростовской областью, восемь — над Волгоградской областью, шесть — над Курской областью, четыре — над Ярославской областью, по два — над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

Ночью в пятницу, 31 января, над российскими регионами сбили 49 украинских БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

25 беспилотников средства ПВО уничтожили над Ростовской областью, восемь — над Волгоградской областью, шесть — над Курской областью, четыре — над Ярославской областью, по два — над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

По данным SHOT, ВСУ пытались атаковать НПЗ в Волгоградской области. Местные жители сообщали каналу о взрывах и звуках стрельбы в районе предприятия.