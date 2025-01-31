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Во Владивостоке девушка после избиения хочет привлечь к ответственности сожителя

Во Владивостоке девушка после избиения два года пытается привлечь к ответственности мужчину. Об этом сообщили «Плохие новости».

Как указано в публикации, девушка хотела прекратить отношения с мужчиной, ему это не понравилось.

Отмечается, что он подкараулил ее возле дома и напал. В больнице девушке диагностировали открытый перелом носа со смещением, сотрясение мозга и вывих шейного отдела. Девушке требовалась операция.

Позже она написала заявление в полицию и пыталась привлечь мужчину к ответственности. По данным канала, девушке пришло письмо об отказе возбуждения уголовного дела в связи с тем, что это легкие побои.

«Участковый даже не соизволил забрать мои документы после операции в больнице! И просто закрыл дело, как бытовуху! Мне нужна повторная операция, которая стоит 350 тысяч! Я не знаю, что мне делать!», — приводятся слова пострадавшей.

Фото: Telegram-канал «Плохие новости»