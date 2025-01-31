В Спасске-Рязанском мужчина фиктивно зарегистрировал в своем доме двух мигрантов

Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

В Спасске-Рязанском мужчина фиктивно зарегистрировал в своем доме двух мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

47-летний житель села Михали причастен к 6 фактам организации фиктивной постановки на учет двух граждан стран Средней Азии в возрасте 32 и 37 лет.

Отмечается, что фактически мигранты проживали в другом месте. Когда заканчивался очередной срок действия постановки на учет, они снова обращались к мужчине.

Возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.