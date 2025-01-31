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В рязанском дворе машина «Эко-Пронска» врезалась в трубу с кипятком
Инцидент произошел около детского сада № 91.

На улице Фирсова у дома № 4 машина «Эко-Пронска» врезалась в трубу с кипятком. Видео РЗН. инфо прислали читатели.

Инцидент произошел около детского сада № 91.

«Машина „Эко-Пронска“ врезалась в трубу с кипятком. Скорее всего труба отопления разорвалась. Весь двор в тумане», — рассказала рязанка.

По ее словам, труба упала на машину между кабиной водителя и прицепом с мусором. Она заметила, что горячая вода заполняет двор. У детского сада огораживают территорию.

Ремонтные бригады РМТС приехали на место происшествия.