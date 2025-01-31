В Рязанской области в 2024 году уровень смертности увеличился на три процента
Согласно данным, в 2024 году зарегистрировано 16598 актов о смерти, в 2023 — 16045. Рост составляет 3,4%.
В Рязанской области увеличилось количество умерших. Соответствующую статистику опубликовало главное управление записи актов гражданского состояния региона.
Согласно данным, в 2024 году зарегистрировано 16598 актов о смерти, в 2023 — 16045. Рост составляет 3,4%.
Также в прошлом году заключили 6206 браков, 4412 — расторгли.
Напомним, что в Рязанской области на 2,7% снизилась рождаемость. В 2024 году родилось 6427 детей, в 2023 — 6605.
Ранее сообщалось, что в регионе выросла смертность от рака и его выявляемость. Минздрав связывает данный показатель не с ростом заболеваемости, а с успехами диагностики.