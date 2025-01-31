В Рязанской области в 2024 году уровень смертности увеличился на три процента

Согласно данным, в 2024 году зарегистрировано 16598 актов о смерти, в 2023 — 16045. Рост составляет 3,4%.

В Рязанской области увеличилось количество умерших. Соответствующую статистику опубликовало главное управление записи актов гражданского состояния региона.

Согласно данным, в 2024 году зарегистрировано 16598 актов о смерти, в 2023 — 16045. Рост составляет 3,4%.

Также в прошлом году заключили 6206 браков, 4412 — расторгли.

Напомним, что в Рязанской области на 2,7% снизилась рождаемость. В 2024 году родилось 6427 детей, в 2023 — 6605.

Ранее сообщалось, что в регионе выросла смертность от рака и его выявляемость. Минздрав связывает данный показатель не с ростом заболеваемости, а с успехами диагностики.