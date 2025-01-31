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В Рязанской области с 3 февраля изменится расписание пригородных поездов
Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 3 февраля в связи с модернизацией инфраструктуры на нескольких участках.

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 3 февраля в связи с модернизацией инфраструктуры на нескольких участках. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

С 3 по 7 февраля с 07:40 до 10:20 будут проходить работы по модернизации объектов энергообеспечения на участках Старожилово — Денежниково, Рязань-2 — Блокпост 204 км — Стенькино-1. С 10 по 14 февраля — на участке Чемодановка — Кораблино.

10, 12 и 14 февраля с 07:50 до 10:00 железнодорожники обновят около 200 метров пути на станции Стенькино-1 и перегоне Стенькино-1 — Денежниково.

В указанные дни из-за проведения работ у пригородного поезда № 6304/6303 сообщением Рязань-2 — Ряжск-1 изменится время отправления и прибытия.

5, 6 и 13 февраля с 07:10 до 09:40 на участке Рыбное — Дивово будут проводиться работы по модернизации контактной сети. Кроме того, 4, 10, 11, 17, 18, 25 и 28 февраля с 06:20 до 10:00 на перегоне Голутвин — Щурово в Московской области будет проводиться плановый ремонт элементов верхнего строения пути на железнодорожном мосту через Оку.

Это отразится на расписании поездов: у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Дивово, Голутвин, Раменское, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Люберцы-1 — Шиферная, изменится время отправления и прибытия.

5, 6 и 13 февраля два пригородных поезда — № 6005 отправлением в 7:03 по маршруту Рязань-1 — Дивово и № 6012 в обратном направлении отправлением в 8:17 уберут из расписания.

Ознакомиться с изменениями можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».