В Рязанской области пройдут рейды по пешеходам-нарушителям

В пятницу, 31 января, сотрудники ГАИ проведут комплексные мероприятия «Пешеходный переход». Экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.