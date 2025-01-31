В Рязанской области легковушка сбила 10-летнего пешехода

ДТП произошло примерно в 12:10 в рабочем поселке Сапожок около дома № 9 по улице Пушкарская.

В Сапожковском районе в четверг, 30 января, легковушка сбила 10-летнего пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 12:10 в рабочем поселке Сапожок около дома № 9 по улице Пушкарская.

По предварительным данным ведомства, 81-летний местный житель на автомобиле «Нексия» наехал на 10-летнего ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате происшествия несовершеннолетний пострадал. С полученными травмами его доставили в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.