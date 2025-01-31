В рязанской Дашково-Песочне третью неделю из канализации течет ручей

«На протяжении трех недель из-под земли течет вода. Уже размыта отмостка у дома. Никаких ограждений нет, недалеко от несчастного случая», — заявила рязанка.

Рязанцы пожаловались на воду, льющуюся из канализации, около дома № 54 по улице Новоселов. Сообщения местных жителей появились в соцсетях.

«На протяжении трех недель из-под земли течет вода. Уже размыта отмостка у дома. Никаких ограждений нет, недалеко от несчастного случая», — заявила рязанка.

В пресс-службе мэрии прокомментировали ситуацию, ссылаясь на «Водоканал».

"В данный момент мы занимаемся демонтажем торговой площадки, которая находится на нашем колодце. Приносим извинения за неудобства", — сообщили журналисту РЗН. Инфо.