Рязанским школьникам представили проект Корпорации развития «Кадры для инвесторов»

В четверг, 30 января, в рязанской школе № 69 состоялась профориентационная встреча с учениками 8-9 классов в рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов». Об этом сообщает пресс-служба Корпорации.

Партнеры проекта «Кадры для инвесторов» — представители семи рязанских ссузов в интерактивном формате познакомили ребят со своими направлениями подготовки. Школьники попробовали себя в роли медсестры, автомеханика, повара и мастеров других профессий. Открытием для учащихся стал формат целевого обучения — тема, по которой было задано максимальное количество вопросов.

«Кадры для инвесторов» — межведомственный проект, который Корпорация развития курирует с 2022 года. В его задачи входит организация условий для обеспечения инвесткомпаний кадрами, а перспективных студентов — рабочими местами по специальности еще на этапе учебы. В мероприятиях проекта задействованы все колледжи и техникумы, вузы Рязанской области, а также партнеры Корпорации — Центр занятости населения и Центр опережающей профподготовки, 18 региональных инвесткомпаний.

Со старта проекта более 120 рязанских студентов прошли учебную и производственную практику в региональных инвесткомпаниях, порядка 500 старшеклассников и более 1000 студентов побывали на площадках инвесторов. Около 150 из них были трудоустроены на летние периоды. В общей сложности благодаря проектной работе закрыто 60 вакансий инвесткомпаний региона.