В Рязани таксист украл у пассажира брендовую сумку

Органами предварительного расследования установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемый совершил поездку с пассажирами — мужчиной и девушкой, которые по прибытию к месту назначения оставили на заднем сиденье сумку известного бренда стоимостью более 80 тысяч рублей.