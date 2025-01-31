В Рязани таксист украл у пассажира брендовую сумку
Органами предварительного расследования установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемый совершил поездку с пассажирами — мужчиной и девушкой, которые по прибытию к месту назначения оставили на заднем сиденье сумку известного бренда стоимостью более 80 тысяч рублей.
В Рязани 27-летний таксист украл у пассажира брендовую сумку. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Органами предварительного расследования установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем такси, совершил поездку с пассажирами — мужчиной и девушкой, которые по прибытию к месту назначения оставили на заднем сиденье сумку известного бренда стоимостью более 80 тысяч рублей.
Отмечается, что фигурант присвоил дорогостоящий аксессуар.
Прокуратура Советского района Рязани обвинила местного жителя в краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ).
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.