В Рязани начали разбирать новогодние ели и украшения
Искусственные деревья убрали в сквере у Дворца Торжеств, в поселке Солотча, у ДК «Приокский» и около КДЦ «Октябрь».
В Рязани начали разбирать новогодние ели и украшения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Работы по демонтажу стартовали в спальных районах и двигаются в направлении центра. Искусственные деревья убрали в сквере у Дворца Торжеств, в поселке Солотча, у ДК «Приокский» и около КДЦ «Октябрь».
"Демонтированные конструкции отправят на склады до декабря, за это время их почистят и при необходимости отремонтируют. Елочные атрибуты будут использоваться повторно", — отметили в мэрии.