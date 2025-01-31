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В Рязани начали разбирать новогодние ели и украшения
Искусственные деревья убрали в сквере у Дворца Торжеств, в поселке Солотча, у ДК «Приокский» и около КДЦ «Октябрь».

В Рязани начали разбирать новогодние ели и украшения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы по демонтажу стартовали в спальных районах и двигаются в направлении центра. Искусственные деревья убрали в сквере у Дворца Торжеств, в поселке Солотча, у ДК «Приокский» и около КДЦ «Октябрь».

"Демонтированные конструкции отправят на склады до декабря, за это время их почистят и при необходимости отремонтируют. Елочные атрибуты будут использоваться повторно", — отметили в мэрии.