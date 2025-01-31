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В Рязани мужчина продал автомобиль двум разным людям
В июне 2024 года 30-летний рязанец предложил знакомому купить его автомобиль марки Toyota за 450 тысяч рублей. Через месяц рязанец решил продать тот же автомобиль другому знакомому.

В Рязани мужчина продал автомобиль двум разным людям. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне 2024 года 30-летний рязанец предложил знакомому купить его автомобиль марки Toyota за 450 тысяч рублей. Мужчина согласился и перевел рязанцу деньги, однако машину так и не получил.

Через месяц рязанец решил продать тот же автомобиль другому знакомому. Мужчина отдал за машину за 320 тысяч рублей, но авто так же не получил.

На владельца авто возбудили уголовное дело, оно направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.