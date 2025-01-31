В России подорожали запчасти для иномарок

Оригинальные детали на зарубежные автомобили подорожали на 50-80%. Аналоговые запчасти из Турции, Китая и Кореи тоже подорожали, но уже на 25-45%. Цены на расходники поднялись до 20%.

В России подорожали запчасти для иномарок в 2024 году. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили «Известия».

По данным издания, оригинальные детали на зарубежные автомобили подорожали на 50-80%. Аналоговые запчасти из Турции, Китая и Кореи тоже подорожали, но уже на 25-45%. Цены на расходники поднялись до 20%.

Виной всему сложности с поставками, вызванные санкциями, а также увеличение цен производителями.

Сильнее всего рост цен могут ощутить владельцы автомобилей Mercedes, BMW, Volvo, Skoda, Audi и Volkswagen.