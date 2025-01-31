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В России могут ужесточить правила приема в школу детей мигрантов
В Минпросвещения считают, что нужно изменить пакет документов, необходимых для зачисления детей-иностранцев в учебные заведения.

В России могут ужесточить правила приема в школу детей мигрантов. Об этом сообщает «Газета.ру».

В Минпросвещения считают, что нужно изменить пакет документов, необходимых для зачисления детей-иностранцев в учебные заведения.

В перечень может попасть:

  • документ, который подтвердит право на проживание в России не только ребенка, но и его законных представителей;
  • справка, что у ребенка нет инфекционных заболеваний;
  • документ о прохождении дактилоскопической регистрации и результаты тестирования на знание русского языка;
  • СНИЛС школьника и его родителей.

В ведомстве пояснили, что если пакет будет предоставлен не полностью, школа может вернуть заявление без рассмотрения.

Если поправки примут, то новые правила вступят в силу уже 1 апреля.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.