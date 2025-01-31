В России могут ужесточить правила приема в школу детей мигрантов
В Минпросвещения считают, что нужно изменить пакет документов, необходимых для зачисления детей-иностранцев в учебные заведения.
В России могут ужесточить правила приема в школу детей мигрантов. Об этом сообщает «Газета.ру».
В Минпросвещения считают, что нужно изменить пакет документов, необходимых для зачисления детей-иностранцев в учебные заведения.
В перечень может попасть:
- документ, который подтвердит право на проживание в России не только ребенка, но и его законных представителей;
- справка, что у ребенка нет инфекционных заболеваний;
- документ о прохождении дактилоскопической регистрации и результаты тестирования на знание русского языка;
- СНИЛС школьника и его родителей.
В ведомстве пояснили, что если пакет будет предоставлен не полностью, школа может вернуть заявление без рассмотрения.
Если поправки примут, то новые правила вступят в силу уже 1 апреля.
Ранее Госдума приняла закон, запрещающий брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.