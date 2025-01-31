В России хотят разрешить детям менять имя без разрешения родителей

С предложением выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. По его словам, такая мера поможет бороться с травлей.

В России хотят разрешить детям менять имя без разрешения родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

С предложением выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. По его словам, такая мера поможет бороться с травлей.

Парламентарий привел список необычных имен, которые россияне давали своим детям, среди них — Донателла, Европа, Сахар, Кит, Инвокер, Лунара, Мирана, Люцифер.

«Из-за них школьники сталкиваются с травлей», — добавил Даванков.

Он предложил разрешить детям самостоятельно менять имя без участия родителей. Согласно проекту, несовершеннолетний сможет обратиться в ЗАГС и выбрать любое другое имя «из списка традиционных распространенных в России».