В РМПТС прокомментировали повреждение трубы мусоровозом «Эко-Пронска»

Ранее РЗН. инфо стало известно, что в рязанском дворе машина «Эко-Пронска» врезалась в трубу с кипятком.

В МУП «РМПТС» прокомментировали повреждение трубы мусоровозом «Эко-Пронска». Соответствующую информацию опубликовали в соцсетях предприятия.

В пятницу, 31 января, около дома № 6 на улице Фирсова мусоровоз «Эко-Пронска» повредил трубу с кипятком.

Сотрудники МУП «РМПТС» устранили утечку. В настоящее время на место направили ремонтную бригаду.

Рязанцев попросили соблюдать осторожность и не подходить близко к месту проведения работ.

Ранее РЗН. инфо стало известно, что в рязанском дворе машина «Эко-Пронска» врезалась в трубу с кипятком.

Фото: пресс-служба МУП «РМПТС»