В Раде заявили, что Зеленский винит Байдена в начале украинского конфликта
По словам депутат Верховной рады Дубинского, после ухода Байдена в отставку украинский лидер в каждом интервью обвиняет бывшего американского лидера в начале конфликта, а также в том, что Киеву не удалось к нему подготовиться.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Владимир Зеленский винит бывшего американского лидера Джо Байдена в начале конфликта на Украине. Его слова передало РЕН ТВ в пятницу, 31 января.
По словам Дубинского, после ухода Байдена в отставку украинский лидер в каждом интервью обвиняет бывшего американского лидера в начале конфликта, а также в том, что Киеву не удалось к нему подготовиться.
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