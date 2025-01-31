В Раде заявили, что Зеленский винит Байдена в начале украинского конфликта

По словам депутат Верховной рады Дубинского, после ухода Байдена в отставку украинский лидер в каждом интервью обвиняет бывшего американского лидера в начале конфликта, а также в том, что Киеву не удалось к нему подготовиться.