В Нововоронеже подросток убил мать и взорвал квартиру, чтобы скрыть преступление

В Нововоронеже подросток убил мать и взорвал квартиру, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает паблик «Омбудсмен полиции».

По данным СК, после взрыва газа в квартире жилого дома обнаружили погибшую женщину. Также пострадал ее 16-летний сын и еще 3 человека.

Эксперты выяснили, что на момент газового хлопка, женщина была уже мертва. Выяснилось, что ее убил 16-летний сын. Он рассказал, что три дня думал, как скрыть преступление и решил устроить взрыв.

Возбуждено уголовное дело.