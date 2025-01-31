Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 98.01 -0 31/01
ЦБ EUR 102.78 0.38 31/01
Нал. USD 100.50 / 99.02 31/01 15:55
Нал. EUR 105.00 / 105.20 31/01 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 2025 18:04
5 143
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
39 709
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
48 302
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
58 774
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В начале февраля в Россию придет похолодание
Как пояснил Роман Вильфанд, причина теплой зимы в этом году — в продолжительных атлантических циклонах, которые приносят влагу и относительно мягкий воздух с запада с ноября 2024 года.

В начале февраля в Россию придет похолодание. Об этом пишет"Газета.ру" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, заметно холоднее станет уже в начале последнего зимнего месяца.

«С понедельника, 3 февраля, ожидается переход к отрицательным температурам, которые будут держаться в пределах от -1 до -6 °C. Во вторник возможны небольшие осадки в виде снега. Со среды начнется повышение атмосферного давления, и погода будет очень даже симпатичная — чаще будет выглядывать солнце», — отметил метеоролог.

В то же время, по его словам, резкого похолодания и сильных морозов ждать в ближайшее время не стоит.

Как пояснил Вильфанд, причина теплой зимы в этом году — в продолжительных атлантических циклонах, которые приносят влагу и относительно мягкий воздух с запада с ноября 2024 года.