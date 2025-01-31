В начале февраля в Россию придет похолодание

Как пояснил Роман Вильфанд, причина теплой зимы в этом году — в продолжительных атлантических циклонах, которые приносят влагу и относительно мягкий воздух с запада с ноября 2024 года.

В начале февраля в Россию придет похолодание. Об этом пишет"Газета.ру" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, заметно холоднее станет уже в начале последнего зимнего месяца.

«С понедельника, 3 февраля, ожидается переход к отрицательным температурам, которые будут держаться в пределах от -1 до -6 °C. Во вторник возможны небольшие осадки в виде снега. Со среды начнется повышение атмосферного давления, и погода будет очень даже симпатичная — чаще будет выглядывать солнце», — отметил метеоролог.

В то же время, по его словам, резкого похолодания и сильных морозов ждать в ближайшее время не стоит.

Как пояснил Вильфанд, причина теплой зимы в этом году — в продолжительных атлантических циклонах, которые приносят влагу и относительно мягкий воздух с запада с ноября 2024 года.