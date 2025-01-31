В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 270 человек, уничтожены два танка.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области. Об этом сообщили в сводке ведомства 31 января.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 270 человек, уничтожены два танка.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 56410 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1660 боевых бронированных машин, 1735 автомобилей, 396 артиллерийских орудий.