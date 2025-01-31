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В квартире рязанской многоэтажки произошел пожар
Возгорание произошло на 13 этаже дома № 9 около 8 часов утра 31 января.

У жильцов рязанской многоэтажки в Олимпийском городке загорелся линолеум. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели, информация появилась в чате дома.

Возгорание произошло на 13 этаже дома № 9 около 8 часов утра 31 января. По словам жителей, на тушение приезжали четыре спецмашины, но хозяева квартиры сами смогли потушить пожар.

Пострадавших нет, сообщили очевидцы.

Кроме того, рязанцы обеспокоены тем, что на дым от огня не сработали датчики пожарной сигнализации.