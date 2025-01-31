В Касимове две работницы ПВЗ украли товары интернет-магазина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Касимове две работницы пункта выдачи заказов украли товары интернет-магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Руководитель ПВЗ обратился в полицию и сообщил о недостаче двух смартфонов, шубы и пары кроссовок. Оперативники выяснили, что покупатели от товаров отказались и курьер забрал предметы для обратной отправки, но на склад покупки не вернулись.

Оперативники опросили сотрудников. Похищенное имущество нашли у 26-летней и 18-летней работниц пункта выдачи. Их задержали.

По предварительной информации, девушки через фейковые аккаунты заказали себе смартфоны, шубу и обувь. Когда заказы поступили, они оформили отказ и направили их на возврат. При оформлении возврата, воспользовавшись невнимательностью курьера, злоумышленницы получили отметку о получении предметов, но сами вещи забрали себе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.