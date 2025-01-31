В Александро-Невском районе на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

На тушение выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава

В Александро-Невском районе на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Трагедия произошла 31 января в 03:08 в жилом доме в селе Сергиевский Боровок.

На тушение выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава. Огнем поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. На пожаре погиб мужчина 1999 года рождения.