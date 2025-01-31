Украинские военные убили 22 жителя курского села

Перед убийством они изнасиловали 8 женщин.

Украинские военные убили 22 жителя курского села. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года пятеро украинских бойцов убили 22 мирных граждан курского села Русское Поречное.

Военные убили 11 мужчин и 3 женщин. После украинцы изнасиловали и убили еще 8 женщин.

Тела 22 убитых военные спрятали в подвалах жилых домов.