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Украинские военные убили 22 жителя курского села
Перед убийством они изнасиловали 8 женщин.

Украинские военные убили 22 жителя курского села. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года пятеро украинских бойцов убили 22 мирных граждан курского села Русское Поречное.

Военные убили 11 мужчин и 3 женщин. После украинцы изнасиловали и убили еще 8 женщин.

Тела 22 убитых военные спрятали в подвалах жилых домов.