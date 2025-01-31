Трамп пригрозил БРИКС импортными пошлинами в размере 100%

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процетными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процетными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Об этом в пятницу, 31 января, сообщило РИА Новости.

Трамп заявил, что эти государства лишатся доступа к американскому рынку, если не откажутся от попыток заменить доллар в торговых операциях.

«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара», — написал Трамп.

Он добавил, что США не допустят замещения доллара в международной торговле. Страны, которые предпримут такие попытки, как уточнил Трамп, столкнутся «с жесткими торговыми мерами».