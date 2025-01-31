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Стало известно о планах ВС Украины ударить по югу России
Российские военкоры предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят массированную атаку на юг России. Об этом свидетельствует тренировочный полет украинских истребителей — накануне противник поднял в воздух не менее шести-семи штук, в числе которых были МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один американский F-16.

Стало известно о планах ВС Украины ударить по югу России. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на военкоров.

Как рассказали источники канала, ВСУ планируют использовать самолеты F-16 американского производства МиГ-29 и Су-27.

«Сегодня украинские самолеты массово поднялись в воздух с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины. Всего в воздухе было отмечено не менее шести-семи единиц истребителей МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один истребитель F-16», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, украинская авиация поднялась в воздух с четырех аэродромов: МиГ-29 и Су-27 взлетели с аэродромов в Черкассах, Миргороде и Канатово, тогда как F-16 — с аэродрома Васильков.

«Рыбарь» утверждает, что все они проделали путь в направлении Днепропетровска и южной части Харьковской области. После этого, по данным канала, некоторые развернулись, остальные пропали с радаров рядом с Днепропетровском, возможно, осуществив посадку на местный аэродром.

По информации «Рыбаря», такой маршрут используется при пусках крылатых ракет по восточной части Крыма, Крымскому мосту, а также Краснодарскому краю и Ростовской области. Те истребители, которые вернулись на Миргород, предположительно, выполняли роль прикрытия и условно отрабатывали «пуск обманок».

Официального комментария от Минобороны по данному вопросу на момент публикации материала не было.