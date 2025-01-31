Стало известно о планах ВС Украины ударить по югу России. Об этом
Как рассказали источники канала, ВСУ планируют использовать самолеты F-16 американского производства МиГ-29 и Су-27.
«Сегодня украинские самолеты массово поднялись в воздух с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины. Всего в воздухе было отмечено не менее шести-семи единиц истребителей МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один истребитель F-16», — говорится в сообщении.
По данным военкоров, украинская авиация поднялась в воздух с четырех аэродромов: МиГ-29 и Су-27 взлетели с аэродромов в Черкассах, Миргороде и Канатово, тогда как F-16 — с аэродрома Васильков.
«Рыбарь» утверждает, что все они проделали путь в направлении Днепропетровска и южной части Харьковской области. После этого, по данным канала, некоторые развернулись, остальные пропали с радаров рядом с Днепропетровском, возможно, осуществив посадку на местный аэродром.
По информации «Рыбаря», такой маршрут используется при пусках крылатых ракет по восточной части Крыма, Крымскому мосту, а также Краснодарскому краю и Ростовской области. Те истребители, которые вернулись на Миргород, предположительно, выполняли роль прикрытия и условно отрабатывали «пуск обманок».
Официального комментария от Минобороны по данному вопросу на момент публикации материала не было.