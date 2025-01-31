Сотрудника рязанского миграционного отдела полиции обвинили во взяточничестве

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Скопинский районный суд Рязанской облас

Сотрудника рязанского миграционного отдела полиции обвинили во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным СК, в 2021 году мужчина, занимая должность начальника отдела по вопросам миграции одного из территориальных подразделений органа внутренних дел, получил взятку в общей сумме 90 тыс. рублей за содействие в оформлении документов иностранным гражданам.

Он предоставил мигранту информацию о планируемых датах и времени проведения проверок иностранных граждан по месту их жительства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Скопинский районный суд Рязанской области.