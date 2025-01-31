SHOT: в Тюменской области цыгане похитили семиклассницу, чтобы выдать замуж

В селе Княжево Тюменского района цыгане похитили семиклассницу. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил SHOT.

Подруги девочки рассказали каналу, что ранее она познакомилась в соцсетях парнем и вскоре начала жаловаться, что он ее сталкерит. В беседе с SHOT мать девочки сообщила, что знала о переписках дочери с неким молодым человеком.

По данным канала, накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили 13-летнюю девочку возле школы, затащили ее в серую Kia Rio и увезли в неизвестном направлении.

Отмечается, что очевидцы сразу сообщили директору о случившемся. Она вызвала полицию.

По предварительной информации канала, члены цыганской диаспоры Тюменского района похитили девочку с целью насильно выдать ее замуж.

Уточняется, что полиция разыскивает школьницу.