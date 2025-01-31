Рязанский священник назвал условия, при которых школьники захотят строить семьи

Он прокомментировал предложение главы департамента госполитики в сфере воспитания, Натальи Агре о введении школьных дискотек для поднятие демографии. Священнослужитель заявил, что у некоторых чиновников в голове винегрет.

Рязанский священник назвал пять условий, при которых школьники захотят строить семьи. Об этом секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов написал на своей странице" ВКонтакте".

Он прокомментировал предложение главы департамента госполитики в сфере воспитания, Натальи Агре о введении школьных дискотек для поднятие демографии. Священнослужитель заявил, что у некоторых чиновников в голове винегрет.

«Ну вот откуда, откуда этот винегрет в ваших светлых головах, господа чиновники?! А может это и не винегрет вовсе, а злонамеренность? И ведь ни танцы, ни балы, где действительно может происходить общение, а дискотеки… Прямо по Варлааму Шаламову — „революция блатняка“ какая-то», — заявил Фетисов.

Он предложил свои пять условий, при которых школьники захотят строить семьи. По словам Фетисова, «народ нужно перестать кормить нечистотами СМИ».

«Пошлите Эрнста в командировку на Колыму, а пока его не будет, сделайте так, чтобы федеральные каналы были похожи хотя бы на „Радио Звезда“, например», — отметил он.

Также, по его словам, власти должны навести порядок в школах.

«Заканчивайте бесконечные реформы и сделайте профессию учителя уважаемой. Платите педагогам так, чтобы были конкурсы на вакантные места в школах. А злостные хулиганы знали бы, что при многократных нарушениях есть реальный шанс окончить школу со справкой», — подчеркнул священнослужитель.

Помимо этого, Фетисов предложил ввести «полное и абсолютное табу на использование ребенком в школе смартфона». Так, по его словам, дети начнут больше общаться.

«Разберитесь с социальной сферой — доступные школы, детсады, кружки. А главным образом доступное жилье без пожизненной ипотечной кабалы — вот прекрасный стимул для создания семей и рождения детей. Ну и самое главное — религиозные ценности. Без них все так и останется просто болтологией чиновников. Деторождение в счастливой семье — вовсе не там, где есть возможность „приключения на дискотеке“, а там, где парень к девушке относится, как к ангелу. И детей воспитывает для Бога и Отечества», — заключил Фетисов.

Он отметил, что от дискотечной «романтики» детей ждут лишь аборты и безотцовщина.