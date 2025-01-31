Рязанские профсоюзы проведут конкурс для медиков «Наследники Победы»

Рязанские профсоюзы проведут конкурс для медиков «Наследники Победы». Об этом сообщает их пресс-служба.

С 3 февраля по 30 апреля 2025 года Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ проведет творческий конкурс для семей работников отрасли здравоохранения — «Наследники Победы». Конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 15 июня.

Конкурс направлен на сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашей страны, укрепление духовных связей между поколениями и укрепление престижа профессии медицинского работника. Участники смогут рассказать о боевых и трудовых подвигах своих предков, вписавших свои имена в историю Отечества, а также поделиться историями своих семей, которые продолжают традиции служения людям в сфере здравоохранения.

К участию приглашаются семьи, члены которых работают или работали в учреждениях здравоохранения Рязанской области и являются членами Профсоюза.

Форматы участия разнообразны: это брошюры, альбомы, видеоальбомы, мультимедийные презентации, инфографика, документальные или художественные фильмы, аудиозаписи, текстовые материалы с использованием фото, видео и инфографики.

Для участия необходимо подать заявку и предоставить материалы в первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения Рязанской области до 30 апреля 2025 года. Подробности и условия участия можно узнать на официальном сайте организатора или в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.

Итоги конкурса будут подведены в мае. Лучшие работы будут отмечены наградами.

«Конкурс „Наследники Победы“ — это не только возможность рассказать о своих героях, но и шанс внести вклад в сохранение исторической памяти, укрепить семейные узы и получить заслуженное признание. Участие в конкурсе — это дань уважения тем, кто стоял на защите Отечества и продолжает служить людям. Не упустите возможность поделиться своей историей и вписать ее в летопись страны», — отметили в Профсоюзе.