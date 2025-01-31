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Рязанцы сообщили о парковке машин на пешеходных зонах Соборной улицы
По словам местных жителей, Соборная превратилась в «хаотичную парковку и проезжую часть, где можно гонять с любой скоростью».

Рязанцы пожаловались на машины, припаркованные на пешеходных зонах Соборной улицы около жилых домов. Соответствующие сообщения опубликовали в соцсетях.

По словам местных жителей, Соборная превратилась в «хаотичную парковку и проезжую часть, где можно гонять с любой скоростью». Люди также задаются вопросом, как туристам гулять в данном парке, когда пешеходные зоны заняты автомобилями.

«Машины паркуют в непосредственной близости от окон жилых домов с включенными двигателями, перекрывают въезд во двор жильцов и спецтехники», — заявила рязанка.

Власти прокомментировали возникшую проблему.

«Планируем в первом квартале установить знак «Стоянка запрещена», — заявила горадминистрация.

Напомним, ранее сообщалось, что около лицея № 4 по Соборной площади запретят стоянку автомобилей.