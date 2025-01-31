Рязанцам рассказали, что делать при срабатывании сирены в городе

Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами.

Рязанцам рассказали, что делать при срабатывании сирены в городе. Информация опубликована в Telegram-канале областной опергруппы.

При первых звуках работы ПВО необходимо остаться дома и отойти от окон. Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами. В сельской местности — это подвал или подпол.

Отмечается, что при необходимости в регионе запустят систему оповещения. В таком случае необходимо спуститься на первые этажи многоквартирного дома, в подвал или подземный гараж. Если в момент работы систем оповещения, вы оказались на улице, нужно как можно скорее зайти в помещение.