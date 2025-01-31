Рязанцам пообещали снег и морозы в феврале

В первых числах февраля в Рязани ожидаются отрицательные температуры «с тенденцией к прогрессирующему похолоданию». В субботу, 1 февраля, прогнозируют до -10 градусов.

Рязанцам пообещали снег и морозы в феврале. Об этом сообщили в пятницу, 31 января, в группе «Лаборатория геохимии ландшафтов».

В публикации сказано, что в первых числах февраля в Рязани ожидаются отрицательные температуры «с тенденцией к прогрессирующему похолоданию». В субботу, 1 февраля, прогнозируют до -10 градусов.

В начале следующей недели температуры будут колебаться около нуля и пройдут осадки. Во вторник и среду ожидается снег, после чего может образоваться тонкий снежный покров — менее пяти сантиметров.

После осадки, как указано в публикации, прекратятся, давление вырастет и выглянет солнце. Отмечается, что в дальнейшем ожидается усиление морозов, но «эта оценка пока ненадежна».