Российская армия освободила Нововасилевку в ДНР

ВСУ потеряли за последнюю неделю до 11 400 боевиков.

Российская армия освободила Нововасилевку в ДНР. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в Минобороны.

Также российские бойцы нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и дронами. В результате поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

ВСУ потеряли за последнюю неделю до 11 400 боевиков.