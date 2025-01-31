Пьяный рязанец задушил 64-летнюю женщину
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении рязанца возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Пьяный рязанец задушил 64-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.
Установлено, что между нетрезвыми знакомыми произошел бытовой конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина задушил потерпевшую.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении рязанца возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).