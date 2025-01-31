Полицейские задержали в Рязани полуголого мужчину

В полицию обратилась 53-летняя рязанка и рассказала, что дома буянит нетрезвый сын и угрожает зарезать ее осколком стекла.

В Рязани мужчина угрожал убить мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 31 января.

В полицию обратилась 53-летняя рязанка и рассказала, что дома буянит нетрезвый сын и угрожает зарезать ее осколком стекла.

Наряд Отдельного батальона патрульно-постовой службы выехали на место происшествия, успокоили мужчину и доставили его в отдел.

По предварительной информации ведомства, 33-летний рязанец злоупотребил спиртным. Дома мать сделала ему замечание, на которое сын отреагировал агрессивно. Он разбил стекло в межкомнатной двери и осколком угрожал зарезать женщину. Испугавшись за свою жизнь, рязанка обратилась за помощью в полицию.

Отмечается, что ранее 33-летнего рязанца осудили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В конце 2024 года года мужчина вышел из тюрьмы.

Возбудили уголовное дело.