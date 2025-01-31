Опубликовано видео задержания рязанского журналиста Константина Смирнова

Мужчина был задержан в Москве.

Опубликовано видео задержания рязанского журналиста Константина Смирнова. Его публикует РЕН ТВ.

На видео попало задержание главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Мужчина был задержан в Москве.

Напомним, его и двух рязанских журналистов обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей. Ранее появились кадры с обысков у руководителя рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова.