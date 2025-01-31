Опубликован прогноз погоды на 1 февраля в Рязанской области
В субботу, 1 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие осадки.
Опубликован прогноз погоды на 1 февраля в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 1 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит -2, +3 градуса, днем -1, +4 градуса.