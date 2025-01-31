Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 1-2 февраля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В кафе-клубе «Старый парк» впервые в Рязани выступит московская инди-рок группа «Середина».
В театре драмы пройдут премьерные показы трагикомедии «Знатоки женского сердца». Режиссер спектакля — главный режиссер Рязанского театра драмы Евгений Кочетков.
В автоспортивном комплексе «Атрон» пройдет чемпионат по дрифту «ZATON DRIFT TEAM RACING».
В Марко Молл пройдет «Вечеринка Гарри Поттера» — нескучная история, которую стоит посетить всей семьей.
В КДЦ «Октябрь» стартует ЭХО Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» — 2024.
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