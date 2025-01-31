11-летний рязанец попал в больницу, пытаясь повторить тренд из «Тик-Тока»

Подросток попал в офтальмологический травмпункт ОКБ с химическим ожогом лица и глаз.

11-летний рязанец попал в больницу, пытаясь повторить тренд из «Тик-Тока». Об этом сообщает пресс-служба рязанской ОКБ.

Подросток попал в офтальмологический травмпункт ОКБ с химическим ожогом лица и глаз. Он рассказал медикам, что пытался повторить тренд из «Тик-Тока», смешав фольгу со средством для прочистки труб. В результате химической реакции образовавшееся вещество попало ему на лицо, вызвав сильные ожоги век и глазных яблок.

Школьник был срочно госпитализирован.