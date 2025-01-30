ВТБ перезапускает свой зарплатный проект

Во втором квартале 2025 года ВТБ предложит своим клиентам новый зарплатный проект, в основе которого — регулярные поощрения за сотрудничество с банком. Об этом заявил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Персональные предложения будут формироваться в зависимости от финансового поведения и запросов клиента. При этом каждый пользователь регулярно будет получать поощрение:

Ежеквартальный бонус от банка: скидки на продукты партнеров группы ВТБ, сертификаты, промокоды и другое;

Дополнительная категория кешбэка ВТБ, доступная только для зарплатных клиентов;

Переход на комплексное зарплатное обслуживание в ВТБ без участия работодателя на основе полученных данных из Госуслуг.

Перезапуск зарплатного предложения запланирован на второй квартал этого года. Обновления будут проведены автоматически, никаких дополнительных действий клиенту совершать не потребуется. Пользователи будут получать информационные уведомления в личных кабинетах или через push-уведомления о получении специального бонуса.

«Сегодня многие банки предлагают зарплатным клиентам льготные условия по своим продуктам, но не всегда они отвечают их интересам. В ВТБ каждый третий клиент получает зарплату на нашу карту, поэтому мы решили сделать акцент на индивидуальном запросе потребителя и готовы поощрять его регулярными бонусами. Тем более перейти на зарплатную карту ВТБ со всеми ее преимуществами можно будет даже без участия вашего работодателя», — комментирует Георгий Горшков.

ВТБ — один из лидеров рынка по числу зарплатных клиентов. Только за 2024 год к зарплатному проекту банка подключилось более 1 млн человек, рост зарплатных начислений составил 35%. Почти 9,4 млн сотрудников из 236 тысяч предприятий получают зарплату на карту ВТБ, в 2025 году банк рассчитывает нарастить число зарплатных клиентов на 14%.

Зарплатным клиентам ВТБ в настоящее время доступны четыре категории кешбэка рублями вместо трех базовых. Банк предлагает им до 24% на остаток по накопительному счету в первые три месяца, бесплатные смс-уведомления и снятие наличных в банкоматах любых банков, оплату услуг ЖКХ, штрафов, налогов без комиссии, а также выгодные предложения от партнеров группы ВТБ.

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