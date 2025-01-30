ВТБ на треть увеличит число розничных клиентов в этом году

ВТБ планирует увеличить число активных розничных клиентов на рекордные 7,5 млн человек и обслуживать 32,5 млн клиентов в конце 2025 года. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По словам топ-менеджера ВТБ, сегодня в банке регулярно обслуживаются около 25 млн человек. В наступившем году основными факторами в привлечении новых пользователей станут:

Сохранение высоких ставок по вкладам и накопительным счетам. Банк планирует увеличить свой портфель еще на треть — до 13,3 трлн рублей, из которых 12,5 трлн составят пассивы в национальной валюте. По итогам этого года число вкладчиков ВТБ может достичь 9 млн человек.

Запуск новых предложений по программе лояльности. В этом году банк удвоит как число пользователей, так и сумму выплат кешбэка.

Резкий рост стратегических партнерств с крупными организациями в сфере телеком, транспорта, маркетплейсами и финтех-компаниями. Банк планирует за счет этого привлечь до 1,5 млн клиентов в 2025 году.

Перезапуск зарплатного проекта и рост числа клиентов, которые ежемесячно переводят зачисления в ВТБ. К концу 2025 года число зарплатных клиентов составит 10,7 млн.

Активное развитие «Семейного банка», в который сейчас вовлечены более 5 млн клиентов. В этом году банк планирует привлечь к сервису еще 1-1,5 млн человек.

Масштабирование реферальных программ. Почти 1 млн новых клиентов выбрали ВТБ в 2024 году через реферальное привлечение, в этом году их число составит до 1,5 млн человек.

Развитие программ для пенсионных и социальных зачислений в ВТБ. На начало 2025 года число клиентов, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом и достигло отметки 2,6 млн человек. В 2025 году их число превысит 4 млн человек.

Интеграция с РНКБ и перевод на обслуживание в ВТБ более 2 млн человек, пользующихся услугами банка на юге России.

«В этом году услугами ВТБ будут регулярно пользоваться свыше 30 млн человек, темп прироста клиентской базы станет для нас рекордным. Первая задача для банка — органический рост за счет развития программ с выгодой от сбережений или регулярных транзакций по картам ВТБ. Вторая — расширение наших партнерских проектов, в которых клиенты ВТБ получат дополнительные преимущества от привычных сервисов. Третья — интеграция РНКБ, новых для нас клиентов, которые присоединятся к нашей семье в стратегически важном для России регионе. Все это позволит нам создать новые возможности для дальнейшего роста и успешного выполнения стратегии развития», — отметил Георгий Горшков.

Ранее ВТБ заявлял, что в рамках новой стратегии к концу 2026 года намерен увеличить активную клиентскую базу до 35 млн человек.

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