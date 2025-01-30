Владельцам домашних животных рассказали, что делать во время атаки БПЛА

Редакция РЗН. инфо узнала, как успокоить питомца, у директора МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марины Селезневой.

Рязанцам с домашними животными рассказали, как вести себя во время атаки беспилотников. Редакция РЗН. инфо узнала, как успокоить питомца, у директора МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марины Селезневой.

Она пояснила, что самое важное действие — покупка собакам и кошкам адресников. Там можно написать свой номер телефона, адрес, кличку животного. Это упростит поиск питомца, если оно испугается громких звуков и убежит из дома.

«Если собака живет в вольере, на время атаки стоит забрать ее домой. В доме или квартире надо заранее обустроить „безопасное место“ в помещении без окон, чтобы там у питомца был лежак, вода, лакомства, его любимые игрушки», — рассказала директор.

Темперамент животного — индивидуальная вещь, питомец может только сильнее начать нервничать, если его потрогать. Эксперт отметила, что если собака скулит и бегает по комнатам, ей не надо мешать и пытаться обнять.

«Если собака дрожит и прижимается к вам (только в этом случае!) обнимите ее и начинайте глубоко дышать в определенном ритме. Вы ощутите, что животное вздрагивает реже. Если она захотела уйти, позвольте это сделать», — подчеркнула женщина.

На случай срочной эвакуации она посоветовала подготовить переноски, в них нужно положить паспорт животного. Заранее туда же поместить запас лекарств, если питомец их принимает. Если взять собаку или кошку с собой нет возможности, надо убедиться, что в квартире или доме закрыты все окна, а у животного есть доступ к еде и воде с запасом.

«Также во время прогулки с собакой не надо спускать ее с поводка. Животное может испугаться громких звуков и убежать», — пояснила Селезнева.