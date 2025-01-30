В Рыбновском районе договор на аренду земли расторгли из-за сорняков на участке

В нарушение требований земельного законодательства со стороны арендаторов допущены факты нецелевого использования земли. В частности, территория заросла сорной травянистой и древесной растительностью, а признаков осуществления сельскохозяйственной и иной деятельности не установлено.

В Рыбновском районе договор на аренду земли расторгли из-за сорняков на участке. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что между муниципалитетом и тремя жителями района был заключен договор аренды земельного участка для сельскохозяйственного использования площадью вблизи села Срезнева.

Однако в нарушение требований земельного законодательства со стороны арендаторов допущены факты нецелевого использования земли. В частности, территория заросла сорной травянистой и древесной растительностью, а признаков осуществления сельскохозяйственной и иной деятельности не установлено.

По обращению прокурора договор был расторгнут в судебном порядке.