В рязанскую колонию пытались доставить телефоны
Проводится проверка. Виновных привлекут к ответственности.
В ИК-2 УФСИН России по Рязанской области пытались доставить телефоны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН в четверг, 30 января.
Сотрудники оперативного отдела при досмотре на транспортном КПП обнаружили два сотовых телефона в автомобиле «МАЗ». Устройства спрятали в противооткатных упорах, закрепленных на раме грузовика.
Отмечается, что телефоны хотели передать осужденным.
Проводится проверка. Как указано в публикации, виновных привлекут к ответственности.
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области