В рязанскую колонию пытались доставить телефоны

Проводится проверка. Виновных привлекут к ответственности.

В ИК-2 УФСИН России по Рязанской области пытались доставить телефоны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН в четверг, 30 января.

Сотрудники оперативного отдела при досмотре на транспортном КПП обнаружили два сотовых телефона в автомобиле «МАЗ». Устройства спрятали в противооткатных упорах, закрепленных на раме грузовика.

Отмечается, что телефоны хотели передать осужденным.

Проводится проверка. Как указано в публикации, виновных привлекут к ответственности.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области