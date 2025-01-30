В Рязанской области задержали подозреваемого в 20 кражах из дачных домов

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязанской области задержали подозреваемого в 20 кражах из дачных домов. Об этом в четверг, 30 января, сообщает пресс-служба УВМД по региону.

По данным ведомства, в клепиковскую полицию поступило три сообщения о проникновении в жилища со взломом. Оперативники организовали объезд территорий.

В ходе очередного рейда правоохранители узнали об очередной краже в деревне Тимохино. Еще несколько фактов преступлений выяснились в соседних населенных пунктах.

В деревне Беляево правоохранители заметили припаркованный минивэн. Когда полицейские подъехали к авто, из дома вышел мужчина. Увидев сотрудников, он попытался скрыться в лесу, но был задержан.

В машине 58-летнего жителя Касимовского района находились предметы, недавно похищенные из домов.

Выяснилось, что мужчина причастен к 21 краже из домов в Клепиковском, Спасском и Шиловском районах и из складского помещения Окского биосферного заповедника.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.